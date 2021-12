Monaco puissance quatre contre Metz

La couleur préférée de l'ASM ? Le Grenat.

AS Monaco 4-0 FC Metz

Le Rocher était bien trop costaud pour Metz, cet après-midi à Louis-II.Sur sa pelouse, l'AS Monaco a fait la loi en disposant d'une équipe lorraine très vite dépassée par la maîtrise locale. Actifs au pressing, les Asémistes ont rapidement ouvert le score grâce à Sofiane Diop, opportuniste après un bon travail de Myron Boadu pour mettre Alexandre Oukidja en difficulté sur son dégagement au pied. Avec un but d'avance, le club de la Principauté a fait le dos rond sur les tentatives de Farid Boulaya (23) et Dylan Bronn (24) avant de punir son adversaire à la suite d'une main de Kiki Kouyaté dans sa surface de réparation. De sang-froid, Kevin Volland a transformé le penalty d'un contre-pied parfait juste avant la pauseDans la lignée de sa victoire cette semaine contre le SCO d'Angers, Monaco a continué sa démonstration collective grâce à un troisième but de Gelson Martins en contre-attaque. Dans la foulée, les entrées de Wissam Ben Yedder et Aleksandr Golovin ont eu pour objectif d'entériner les espoirs de remontée au score des Grenats. Aurélien Tchouaméni a manqué d'adresse d'une frappe lointaine (70) et Ben Yedder s'est invité à la fête grâce à une belle combinaison offensive avec GolovinMonaco recolle provisoirement à trois points du podium, tandis que Metz reste scotché à la dix-neuvième place de Ligue 1 en position de relégable.