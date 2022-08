Monaco prend la porte face au PSV

Dominateurs sans parvenir à faire le break, les Monégasques ne verront pas la Ligue des champions après leur défaite sur la pelouse du PSV Eindhoven (3-2, a.p.). Comme à l'aller, les Néerlandais ont fait preuve de réalisme pour retourner l'ASM. Après avoir touché par deux fois les montants, le club de la Principauté pourra surtout regretter de s'être fait pousser in-extremis en prolongation par des Néerlandais plus réalistes.

PSV 3-2 Monaco

Un air de déjà-vu

Il a beau être Belge, Philippe Clement ne semble pas être un amateur de blagues. Avant cette partie, le technicien de l'AS Monaco avait prévenu, ses ouailles ne se laisseraient pas faire ce mardi soir. Pourtant, 120 minutes plus tard, l'ASM, une nouvelle fois au point physiquement devra bien se contenter de partager ses jeudis soir entre les soirées étudiantes et la Ligue Europa au moins de septembre. La faute à un manque de réussite - deus montants touchés - mais aussi à une incapacité à tenir un score qui leur semblait pourtant acquis. En face, le PSV n'en demandait pas tant et aura une nouvelle fois fait preuve de réalisme, ouvrant notamment le score sur son premier tir cadré avant de rattraper les joueurs du Rocher dans le tunnel menant aux vestiaires pour les emmener en prolongation. Trente minutes supplémentaires finalement fatales aux Asémistes.Ni Philippe Clement ni Ruud Van Nistelrooy n'avaient décidé faire dans l'originalité ce mardi soir au Philipps Stadion. Au coup d'envoi, les deux coachs alignent les mêmes équipes que lors du match aller. Fort logiquement, les 22 acteurs décident eux aussi de rejouer la même partition que sur la pelouse du Louis-II. L'ASM entame ce deuxième acte plein gaz, dominant tous les duels ou presque, mais peine à faire chauffer les gants de Walter Benítez. Ceux d'Alexandre Nübel sont encore totalement froids au moment où le portier allemand file chercher la gonfle au fond de ses filets. Comme lors de l'acte I, Joey Veerman et le PSV profitent d'une perte de balle monégasque suivi d'un joli mouvement collectif pour faire mouche sur leur premier tir cadré. Seul Wissam Ben Yedder, qui semblait…