Monaco met fin au rêve de Rumilly-Vallières

La logique a été respectée au Parc des Sports d'Annecy, ce jeudi. L'ogre monégasque a mis fin à l'épopée fantastique du GFA Rumilly-Vallières (1-5) et défiera le PSG en finale de la Coupe de France mercredi prochain. Pas de regrets pour les Haut-Savoyards, qui ont porté haut et fort les couleurs du football amateur, malgré l'interruption des compétitions pour la deuxième saison consécutive.

GFA Rumilly-Vallières 1-5 AS Monaco

Ce rêve bleu... de sept minutes

Le peuple haut-savoyard croyait dur comme fer en l'exploit d'une première finale dans l'histoire du jeune club du GFA Rumilly-Vallières. Joueurs, staff, monde amateur, tous pensaient que les hommes de Fatsah Amghar étaient capables d'éjecter l'AS Monaco, redoutable troisième de Ligue 1, et poursuivre la magie de la coupe qui frappe cette équipe de Nationale 2 depuis les derniers tours. Tous voyaient le GFA devenir la deuxième équipe de quatrième division à disputer une finale de coupe de France, 21 ans après la formidable épopée de Calais. Mais ce n'est pas parce qu'on croit en quelque chose qu'il se réalise. En l'occurrence, Monaco a logiquement battu Rumilly (1-5). Toutefois, les amateurs n'ont pas été ridicules et ont montré que, malgré l'absence de compétition et les trois divisions d'écart, l'exploit était possible, même si l'espoir n'a duré qu'une vingtaine de minutes.Confinés dans une bulle jusqu'en fin de saison, les hommes de Niko Kovac ne voulaient pas perdre leur temps sur la pelouse du Parc des Sports d'Annecy. Si les Monégasques n'ont pas eu de grosses opportunités dans le premier quart d'heure, Wissam Ben Yedder et ses copains ont chauffé les gants de Dan Delaunay, auteur de nombreuses prises de balles rassurantes pour sa défense. Complètement décomplexés, les amateurs du GFA Rumilly-Vallières ont exercé un gros pressing dans le camp des joueurs