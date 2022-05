information fournie par So Foot • 13/05/2022 à 06:00

Monaco, la recette d'un retour sur le podium

À deux doigts de partir en vacances avant même que le printemps ne se pointe, l'AS Monaco, au prix d'une incroyable série de succès, s'offre une fin de saison plus excitante que prévu. Désormais troisième, le club du Rocher tentera d'enchaîner une neuvième victoire ce samedi face à Brest. Retour sur la recette de ce renouveau qui permet aux Monégasques de squatter un podium qui paraissait encore inaccessible il y a quelques semaines.

AS Monaco Stade brestois 14/05/2022 à 21h Ligue 1 Diffusion sur

À l'image de l'AS Monaco, Dmitri Rybolovlev se veut plutôt discret dans les médias. Quelques semaines après avoir été au cœur de nombreuses interrogations concernant ses éventuels liens avec Vladimir Poutine à la suite de l'invasion russe en Ukraine, le président de l'ASM se retrouve à nouveau dans la lumière le 19 mars dernier. Tard dans la soirée,annonçait que le Russe préparait un grand ménage au sein du club. L'oligarque n'aurait que très peu goûté la décevante élimination de ses hommes face à Braga dès les huitièmes de Ligue Europa deux jours plus tôt. La situation des Rouge et Blanc en championnat - huitièmes à neuf points du podium - n'incitait guère à plus d'optimisme pour la suite d'une saison qui pouvait bien s'achever avant le mois de mai sur le Rocher, comme le suggéraient plusieurs banderoles déployées à Louis-II pour la réception de Paris le dimanche suivant.