28/07/2021

Monaco ira à Prague, le Celtic prend la porte

Supérieur au Rapid Vienne (2-0, 3-2 en cumulé), le Sparta Prague défiera Monaco au troisième tour de qualification. Ça passe aussi pour l'Olympiakós, le CFR Cluj et une Étoile rouge de Belgrade passablement énervée tandis que le Celtic s'est fait avoir en prolongation sur la pelouse de Midtjylland. Sans surprise, Galatasaray a continué de s'enfoncer.

Neftchi Bakou 0-1 Olympiakós

Sheriff Tiraspol 3-1 Alashkert

Servi sur un plateau par l'inusable Mathieu Valbuena après un gros travail de Pape Abou Cissé, Giorgos Masoúras a permis à un Olympiakós très touché par les blessures de finir le job sans se fouler en Azerbaïdjan. 2-0 en cumulé et un duel en apparence défensif face à Ludogorets qui se profile au troisième tour.Dominateur et vainqueur sur le fil en Arménie à l'aller (1-0), le cosmopolite Sheriff Tiraspol (un seul Moldave sur la pelouse, naturalisé) a remis ça dans son antre, tout en vendanges. L'aventure continue et le rêve est peut-être permis face à l'Étoile rouge.