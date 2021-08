information fournie par So Foot • 03/08/2021 à 20:58

Monaco gifle le Sparta Prague et prend une option

Avec un but dans chaque mi-temps (Aurélien Tchouaméni en première, Kevin Volland en deuxième), Monaco a logiquement battu le Sparta Prague lors du troisième tour aller qualificatif pour la Ligue des champions et n'a plus qu'à confirmer au retour afin de se qualifier pour les barrages de C1. Mais la soirée n'a pas été parfaite, des cris visiblement racistes ayant été entendus dans les tribunes locales au moment de l'ouverture du score.

Sparta Prague 0-2 Monaco

Tchouaméni, toujours précis

37minute, à la Generali Arena. Un tournant, deux émotions : alors qu'Aurélien Tchouaméni fait trembler les filets pour faire gagner Monaco dans ce troisième tour aller qualificatif pour la Ligue des champions, l'antre du Sparta Prague laisse manifestement entendre des cris de singe de la part des supporters locaux. Joie puis colère, donc, de la part des joueurs de l'ASM qui hésitent même à stopper la rencontre. Finalement, l'équipe française s'impose 2-0 après le break de Kevin Volland à l'heure de jeu afin de continuer à croire à la C1 et commence bien sa saison... même si certains hurlements restent forcément à l'esprit.Organisé à trois derrière et muni d'un effectif de qualité qui a peu changé depuis la saison dernière, Monaco semble confiant au moment de son entrée sur le terrain pour son premier match officiel de l'exercice 2021-2022. Après un carton jaune pour Youssouf Fofana, Alexandre Golovine allume la première mèche qui passe juste à côté des cages de Florin Ni??. Avec 60 % de possession de balle, et malgré une petite frayeur défensive avec une tête hors-cadre d'Adam Hložek ou un choc douloureux pour Caio Henrique, l'ASM contrôle donc la partie. Jusqu'à l'aboutissement, à savoir l'ouverture du score de Tchouaméni d'un coup de casque reprenant le corner de Golovine. Une interruption de quelques minutes (suite à des cris racistes,