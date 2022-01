information fournie par So Foot • 02/01/2022 à 20:44

Monaco et Saint-Étienne facile, Reims et Amiens passent

Trois clubs de Ligue 1, un de Ligue 2 et aucune surprise pour la session de Coupe de France de 18h30 : si Monaco (contre Quevilly-Rouen) et Saint-Étienne (face à Jura Sud) s'en sont facilement sortis, Reims a dû attendre le temps additionnel pour faire la différence devant Thaon alors qu'Amiens a évité la mauvaise surprise aux tirs au but après avoir été remonté de trois réalisations par Linas-Monthéry.

Quevilly-Rouen 1-3 Monaco

Jura Sud 1-4 Saint-Étienne

S'il fallait choisir un moment pour affronter Monaco, ce dimanche pouvait en apparence figurer tout en haut de la liste. Diminué par le coronavirus, le club de la Principauté a en effet débarqué sur le pelouse de Quevilly-Rouen sans grande confiance. Cela s'est rapidement vu avec plusieurs occasions pour les locaux, Nazon faisant beaucoup de mal à la défense adverse. Derrière, Lemaitre s'est également distingué avec des arrêts devant Boadu ou Ben Yedder. Sauf que le gardien n'a rien pu faire quand le premier attaquant est allé chercher un penalty, et que le deuxième l'a transformé à la demi-heure de jeu. Le buteur est ensuite devenu passeur, avec un service pour un Volland réaliste. Ce qui n'a pas fait désespérer le petit poucet, Sidibé trouvant la lucarne et Gbelle manquant de peu l'égalisation. Malheureusement pour lui, le Rocher a retrouvé sa solidité offensive avec un doublé pour Volland. Au niveau défensif, en revanche, Nazon a failli profiter des largesses offertes. Pas de quoi empêcher la qualification en huitièmes de finale, surtout avec le carton rouge du même Sidibé dans le temps additionnel, et de viser un titre en Coupe de France pour le nouveau coach Philippe Clement.Un petit… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com