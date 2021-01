Monaco et Reims bouillants, Strasbourg et Bordeaux se réchauffent

Dans les autres matchs de ce multiplex de clôture de la phase aller, Monaco et Reims étaient à la fête. Et de son côté Raymond Domenech est toujours invaincu avec Nantes. Alors, c'est qui le clown ?

AS Monaco 3-0 Angers SCO

Montpellier HSC 1-1 FC Nantes

À la soirée galette entre outsiders, ce sont bien les Monégasques qui sont repartis couronnés, remarquablement servis par le petit Volland, visionnaire sous la table. C'est d'abord le Chilien Maripan qui s'est offre son deuxième but de la semaine, fusillant Bernardoni après la délicate déviation de Volland sur une frappe de Diop. L'Allemand a ensuite pu fait grimper son capital but sur un super service de Caio Henrique, avant de lâcher la dernière part Stevan Joveti?. Les Angevins s'étaient peut-être trop goinfrés mercredi à Lille, mais les hommes de Niko Kovac avaient la fève du samedi soir et glisse à la quatrième place du classement.Il ne fallait pas arriver en retard sur son canapé si on ne voulait pas se contenter des coups-francs non convertis de Corchia, Girotto ou Mollet. Car c'est dès la 6minute qu'Ambroise Oyongo débloque ce match fermé, en forçant la cage des Canaris après les tentatives Lire la suite de l'article sur SoFoot.com