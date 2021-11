Monaco et Lille font du surplace

Menée du fait d'un doublé éclair de Jonathan David et réduite à 10, l'ASM est parvenue à tenir en échec Lille au stade Louis-II (2-2). Une bonne dose de frustration pour les deux formations qui font du surplace en milieu de tableau. Une nouvelle fois, le LOSC a eu les occasions de sceller un précieux succès et ne les a pas saisies.

Monaco 2-2 Lille

David est Goliath

Il y a quelques mois, Lille était sacré champion de France dix ans après la dernière fois et l'ASM grattait la troisième place du podium au nez et à la barbe de l'Olympique lyonnais. Mais comme le disaient les Nèg' Marrons: aujourd'hui, Asémistes et Lillois sont englués dans le ventre mou de la Ligue 1 à la recherche de leur récent passé. Jocelyn Gourvennec résumait à merveille la chose en avant-match :" Un cas de figure qui s'est vérifié ce vendredi soir au coeur de la Principauté : au coup de sifflet final, Monégasques et Lillois rentrent chez eux avec des regrets et surtout avec la sensation d'avancer au ralenti.Dès l'entame de ce 100e Monaco-Lille dans un stade Louis-II au public clairsemé, les Lillois démarrent tambours battant. Même sans Renato Sanches, Reinildo ou Burak Yılmaz laissé sur le banc, les Dogues obtiennent d'entrée un penalty pour une faute de Strahinja Pavlović sur Xeka. Jonathan David transforme, voilà le LOSC déjà devant. Clairement, la bande à Niko Kovač est totalement hors du coup et tombe en plus sur un Tiago Djaló rayonnant en défense. En plus de bien défendre, le jeune Portugais est en confiance et construit presque à lui seul le second but nordiste Lire la suite de l'article sur SoFoot.com