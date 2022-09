Monaco enfonce Nice

Ce sont les Monégasques qui ont fini par triompher des Niçois dans un derby peu festif, voire carrément ennuyant. Sans être impressionnant, mais globalement meilleur que les Aiglons, Monaco n'a eu besoin que de deux tirs cadrés pour faire la différence.

OGC Nice 0-1 AS Monaco

Un derby au rabais

Ce derby, le plus significatif de Ligue 1 kilomètriquement parlant, est en fait une affiche entre le 14et le 16du championnat. Et ça s'est vu. Niçois et Monégasques ont confirmé qu'ils étaient dans le dur en ce début de saison en pondant un match terne, sans grande saveur. C'est finalement en seconde période que les visiteurs ont su faire la différence. Sur l'ensemble de la partie, les joueurs de Philippe Clément ont montré plus de maîtrise collective, et leur pressing a été très bien exécuté malgré un certain manque d'idée. Du côté du Gym, pas grand-chose à retenir de cette rencontre et rien sur quoi se baser pour enfin enclencher une dynamique positive.Ces deux équipes, censées participer à la course à l'Europe, nous montrent d'abord que le classement ne ment pas. Avec deux 3-4-3 face-à-face, les Monégasques imposent d'entrée un gros pressing. Efficace, puisque les Niçois ne parviennent jamais à dépasser la ligne médiane et s'entêtent à faire tourner le cuir dans leurs 30 mètres. Les Aiglons finissent par laisser la balle au club du Rocher, qui n'en fait pas non plus bon usage, même s'ils évoluent assez haut. Peut-être trop, puisque les locaux s'offrent l'une des rares opportunités de ce premier acte lorsque Bard casse des lignes avec une passe à destination de Ramsey qui oriente vers Delort. Sans le vouloir, il transmet à son compère Laborde, preuve, s'il en fallait une, de leur complicité naturelle. L'ex-Rennais trouve un bon décalage vers Atal qui envoie une puissante frappe croisée sur laquelle Nübel s'y prend par deux fois pour mettre fin à l'action (12).Monaco continue de faire tourner… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com