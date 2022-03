Monaco emporté par Braga

Peu créatifs, surpris dès l'entame de match, puis déconcentrés en fin de partie, les Monégasques se sont fait surprendre à Braga ce jeudi (2-0). Une défaite logique qui les met en grande difficulté en perspective du match retour la semaine prochaine. Arracher la qualification ne sera pas une partie de plaisir.

SC Braga 2-0 AS Monaco

Pas fou le Prince

Flamboyant de réalisme et de justesse technique à Marseille dimanche dernier, Monaco a montré tout l'inverse ce jeudi à Braga. Les Monégasques ramènent une défaite (2-0) de leur déplacement au Portugal et paient leur très mauvaise entame de match. Friable défensivement et manquant cruellement de créativité au milieu, le club de la Principauté n'a jamais pris la mesure d'un adversaire qui a su installé de la folie quand il le fallait et défendre quand cela s'imposait. À 1-0, tout n'était pas perdu pour les visiteurs en vue de la qualification mais le deuxième but portugais en fin de rencontre est peut-être celui qui va priver Monaco d'un quart de finale de C3.Dans ce duel des clubs de rochers, Monaco a vite montré qu'il n'était pas solide comme un roc. Rapidement, les joueurs de Braga se retrouvent dans la surface des visiteurs. Si la tentative d'Abel Ruiz est contrée et dégagée à la va-vite, l'Espagnol retrouve le cuir une dizaine de secondes plus tard. À la faveur d'un contre favorable, il se présente face à Nübel, qu'il prend grand soin d'ajuster pour cueillir les Monégasques. Quelques minutes plus tard, c'est Medeiros qui s'avance face au portier allemand, qui cette fois n'est pas surpris par la frappe croisée (7). Jean Lucas a beau timidement répondre, Monaco est dominé au milieu et laisse trop de place dans son dos. Des errances à l'image du début de partie de Vanderson. Énorme face à Marseille dimanche, le latéral droit est complètement à côté de la plaque dans le premier quart d'heure. L'hémorragie prend fin lorsqu'il tire un bon coup franc depuis la gauche. Personne n'ose toucher son offrande… ce qui n'est pas loin de surprendre Matheus mais la défense portugaise parvient…