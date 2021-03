Monaco déroule face à Saint-Étienne

Devant au score après un premier quart d'heure fou et une ouverture du score de Stevan Joveti?, qui avait raté un penalty plus tôt, Monaco a dominé Saint-Étienne en long, en large et en travers, bien aidé par Aurélien Tchouaméni et Sofiane Diop (0-4).

Saint-Étienne 0-4 Monaco

Joveti?-19

Pour fêter l'arrivée du printemps, dont l'equinoxe va nous faire gagner quatre minutes de soleil par jour dès ce samedi matin, Niko Kova? avait décidé de titulariser Stevan Joveti? à la place de son capitaine Wissam Ben Yedder. Une idée lumineuse de la part de l'entraîneur croate, puisque l'habituel joker de luxe a ouvert le score deux minutes après avoir raté un penalty qu'il avait envoyé sur le poteau. Pour le reste, c'est Aurélien Tchouaméni et Sofiane Diop qui s'en sont chargé, avant que Krépin Diatta termine le boulot.Privé de Guillermo Maripán, auteur de cinq buts en 2021 mais pris de maux avant la rencontre, Monaco n'attend pas qu'un round d'observation se mette en place pour donner des sueurs froides aux Verts. Le virus s'appelle Joveti?, et il sème d'abord la zizanie suite à un contrôle poitrine suivi d'une demi-volée stoppée par la barre transversale adverse (5). Cinq minutes plus tard, sur corner qu'il obtient, Mathieu Debuchy touche de la main sa remise de la tête et obtient un penalty qu'il envoie sur le poteau (11). Persistant voire coriace, le Monténégrin n'attend que deux minutes pour ouvrir le score après une remise délicieuse d'Aurélien Tchouaméni. Derrière, les Monégasques gèrent tranquillement la micro-rébellion stéphanoise, et multiplient les attaques placées quand ils récupèrent le ballon. Une stratégie gagnante puisqu'ils rentrent aux vestiaires avec un avantage au score mérité.