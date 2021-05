Monaco couche Rennes

Létale en première période, beaucoup plus empruntée ensuite, l'ASM a dompté Rennes avec un zeste de réussite. De quoi permettre aux Rouge et Blanc de conserver leur place au pied du podium de la Ligue 1.

AS Monaco 2-1 Rennes

Duel de charme

Un coup de tête, mais un coup pour rien

Il faut croire qu'il ne leur en faut pas beaucoup. Plus précisément, une occasion et demi pour marquer deux buts et dominer des Rennais qui n'auront commencer à vraiment jouer au ballon qu'en seconde mi-temps. L'ASM aura été avare en spectacle au Louis II ce soir mais ca, Niko Kova? s'en cogne surement, alors que ses poulains confirment décidemment leur excellente fin de saison.Ce dimanche soir, Monégasques et Rennais se disputent les charmes de la Princesse Europe. Les Monégasques, qui ont une place en tour préliminaires de C1 à conquérir, osent s'avancer un peu plus franchement sur la piste de danse, lancés par un pressing turbo et une certaine maitrise du ballon. Rennes, qui n'a pas perdu espoir de fricoter avec la C3 la saison prochaine, choisit alors plutôt d'attendre son tour sur la canapé. La seule fois où les Bretons décident de partir en masse à l'abordage, ils sont punis par un Ben Yedder comme souvent bluffant de facilité à la finition. Mis sur orbite par une passe bien sentie de Golovin, le meilleur buteur de l'ASM ajuste Gomis d'un piqué du gauche subtilement placé. Dur pour Rennes, qui ne raffermit pas ses avances par la suite. Les Bretons, plombés par un milieu Tait - Camavinga - Nzonzi fadasse, multiplient les passes en retrait et brassent beaucoup de vide. Tout le contraire d'Aleksandr Golovin, dont le tir aux 20 mètres contré par Da Silva trompe à nouveau Gomis, poissard sur le coup.Pomponnés par l'entrée en jeu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com