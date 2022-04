Monaco calme Rennes

Dans une rencontre riche en buts, Monaco a fait tomber le Stade rennais au Roazhon Park (2-3) après avoir concédé l'ouverture du score en tout début de partie. Un succès important pour l'ASM, qui revient à trois longueurs des Bretons et du podium.

Rennes 2-3 Monaco

Un départ en fanfare

Il y avait beaucoup à gagner pour le Stade rennais et énormément à perdre pour l'AS Monaco dans une affiche très attendue, en ouverture du 32épisode du feuilleton préféré des Français. En embuscade derrière l'OM sur le podium, les Bretons ont subi leur première défaite depuis plus de deux mois face à des Monégasques efficaces et déterminés (2-3). Un nouveau succès pour l'ASM, qui revient à trois unités de son adversaire du soir.Dans un stade plein comme un œuf de Pâques et une ambiance digne des soirées européennes en Bretagne, Monaco a rapidement testé la défense rennaise, affaiblie en l'absence de Nayef Aguerd et portée par la charnière expérimentale Warmed Omari-Baptiste Santamaria, avec une première tentative trop croisée d'Aleksandr Golovin. Une première frayeur puis le grand frisson : après un une-deux avec Gaëtan Laborde, Hamari Traoré a adressé un centre parfait repris victorieusement de la tête par Flavien Tait. Le capitaine des Rouge et Noir, auteur de sa neuvième passe décisive de la saison, a ensuite Birger Meling, son pendant à gauche, se faire berner par Vanderson, qui a allumé Doğan Alemdar après avoir profité d'une passe délicieuse de Golovin. Un départ en fanfare, avant la mise en place d'un rapport de force : à Rennes le ballon, à Monaco les opportunités de piquer en transition. Ainsi, les Bretons ont fait circuler la chique en parvenant trop rarement à contourner le bloc monégasque, très resserré et discipliné, laissant les meilleures occasions à Kevin Volland et Wissam Ben Yedder, qui n'ont pas réussi à cadrer en… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com