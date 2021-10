Monaco braque le PSV

PSV Eindhoven 1-2 AS Monaco

L'OM s'agrippe à la Lazio

Voilà une victoire qui va faire du bien au moral des Monégasques.En déplacement sur la pelouse du redoutable PSV Eindhoven, l'AS Monaco s'est mis dans les meilleures dispositions pour aborder la phase retour de ce groupe B de Ligue Europa 2021-2022. Comment ? En s'emparant du fauteuil de leader, ni plus ni moins. Dès le départ, les(Paysans, en VF) mettent une forte pression sur le but d'Alexander Nübel mais se découvrent en défense. Monaco en profite : grâce à une belle ouverture de Caio Henrique, Myron Boadu place le ballon entre les jambes de Joël Drommel et inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Face à une équipe qu'il avait l'habitude de dompter sous la tunique de l'AZ Alkmaar en 2018 et 2021, l'attaquant néerlandais manque le but du break, repris par Armando Obispo en dernière minute (40).En deuxième période, le PSV continue de presser fortement la défense asémiste et parvient à égaliser logiquement suite à un numéro de Coady Gakpo, bien assisté par Carlos Vinicius. En fusion, le Philips Stadion donne des ailes à ses poulains mais Vinicius, déjà mis en échec par Nübel auparavant (51), commence à s'agacer. Et pour cause : Monaco fait rentrer Wissam Ben Yedder et Sofiane Diop pour le dernier quart d'heure. Un choix payant de la part de Niko Kovac, puisque Diop va être l'auteur du but décisif sur un deuxième passe décisive de HenriqueMalgré 17 tirs tentés contre 9, le PSV s'est fait climatiser. Dans deux semaines, le…