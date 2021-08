Monaco bégaie contre Donetsk et file en Ligue Europa

Grâce à une grosse performance collective, l'AS Monaco a tenu la dragée haute au Shakhtar Donetsk mais doit finalement laisser filer sa place en C1 en prolongation (2-2). Les Asémistes vont regarder la Ligue des Champions 2021-2022 en tant que spectateurs et se concentrer sur la Ligue Europa. Triste, mais bien réel.

Shakhtar Donetsk 2-2 AS Monaco

Monologue monégasque

Cela ne date pas d'hier: le football est un sport très cruel. Cette soirée à Kharkiv en est la parfaite illustration. L'AS Monaco a tiré 26 fois au but pour 8 tirs cadrés, le Shakhtar Donetsk a tenté 8 fois sa chance pour 2 tirs cadrés. Le tournant du match ? Un but contre son camp de Ruben Aguilar au bout d'une prolongation qui n'aurait jamais vu le jour si la règle du but à l'extérieur existait encore en coupe d'Europe. Mais avec des si, on mettrait Paris en bouteille et Monaco en C1. Ce ne sera malheureusement pas le cas.C'était un pari que Niko Kova? avait envie de prendre : garder ses dix joueurs de champ inchangés par rapport au mauvais résultat du match aller, et simplement donner à Alexander Nübel l'opportunité de garder les cages du Rocher. Dans l'enceinte de Kharkiv, le technicien croate s'est mis en tête d'aller presser haut son adversaire dès le début de la partie pour rattraper son retard d'un but le plus rapidement possible. Alors ? Alors les intentions sont bonnes: Aurélien Tchouaméni fait passer un premier frisson dans la défense ukrainienne (3), puis Ben Yedder enfile le costume du pou dans la chevelure de l'arrière garde adverse pour donner la migraine comme pour servir Caio Henrique avant son tir dévissé (15). D'abord à l'initiative, le capitaine asémiste est également Lire la suite de l'article sur SoFoot.com