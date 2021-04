Monaco balade Dijon

Amorphes en première période, beaucoup plus inspirés ensuite, les Monégasques ont dompté Dijon trois pions à rien, infligeant au passage un douzième défaite de rang à la lanterne rouge de Ligue 1.

AS Monaco 3-0 Dijon

La diagonale du vide

La naufrage dijonnais, la maitrise monégasque

La dégringolade n'est donc pas terminée. Déjà cauchemardesque, la saison dijonnaise prend un tournant tristement historique. En perdant à Louis II ce dimanche, les hommes de David Linarès ont égalé le record de défaites consécutives en première division : douze. Comme le Cercle Athlétique de Paris, lors de l'exercice 1933-1934. Une éternité, en somme. Si le temps doit paraitre éminemment long aux Dijonnais, Monaco s'accommode toujours aussi bien des jours qui passent et des matchs qui défilent. A six journées de la fin de la Ligue 1, les Rouge et Blanc restent à quatre tous petits points du leader lillois au classement.A force de la voir bien jouer, on est droit d'attendre à ce que l'ASM assure le spectacle. Pas de pot pour les esthètes: le club à la diagonale rouge et blanche est manifestement dans un sale jour ce dimanche. L'entrejeu monégasque manque cruellement d'inspiration et de justesse technique, alors que seul Golovine semble capable de créer des décalages bien sentis pour ses partenaires. Jovetic se dégote bien un duel à bout portant avec Allagbé, mais le Monténégrin doit composer avec un angle réduit, et perd son face à face avec le portier béninois. Et puis? Plus rien ou presque. Dijon, solidaire derrière, camoufle plutôt bien ses limites, en attendant une éventuelle bavure monégasque. Pas funky, mais pas bête: peu avant la pause, Baldé chipe le ballon à Disasi, s'offre un rush solitaire et seule une sortie de Lecomte préserve les Asémistes.