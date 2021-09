Monaco accroche Nice

Largement dominée dans le second acte, l'ASM ne s'en est sortie qu'en égalisant grâce un penalty de Ben Yedder, avant que Gouiri n'échoue lui même aux onze mètres, quelques instants plus tard. Un résultat décevant pour les Aiglons, qui font peu ou prou du surplace au classement.

OGC Nice 2-2 AS Monaco

Le derby qu'est pas rose, le derby qu'est morose

Gouiri, Hulk et le péno qui fâche

Ca valait le coup d'attendre. Les supporters les moins attentifs auront peut être piqué un petit roupillon, à l'issue de la première période lénifiante de ce Nice-Monaco. Compréhensible, mais regrettable. Le second acte, beaucoup plus Rock 'n' roll, a offert une dramaturgie qui valait le coup d'œil. A la fin du bal, Monaco n'aura charmé personne, mais s'est dégoté un match nul sur lequel Niko Kova? ne crachera pas.Sur le papier, ce match là a l'air du genre bien habillé. Monaco n'est certes pas fringuant depuis plusieurs semaines, mais les gars de Kova? n'en gardent pas moins l'un de onze type les mieux apprêtés de Ligue 1. Reste que c'est encore Nice qui est le plus à la mode en ce moment. Les Rouge et Noir offrent même quelques premières minutes vaguement aguicheuses en début de rencontre. Un trompe l'œil. Monaco contrôle, fait tourner la gonfle dans l'entrejeu et tout le monde quitte vite ses plus beaux atours pour se vautrer chaussettes baissées dans le canapé. Gouiri joue sans succès de la semelle, l'ASM balance dans la profondeur en envoyant Martins au casse-pipe et il devient de plus en plus difficile de ne pas réprimer de bâillement, le long d'une première période souvent navrante de morosité. Du moins jusqu'à ce que Golovin, à la conclusion d'une action superbement initiée par Ben Yedder et relayée par Martins, n'ouvre le score de près.