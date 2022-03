Monaco accroche Braga pour rien

Battu 2-0 il y a une semaine à Braga, Monaco n'a jamais cru à l'exploit sur sa pelouse. Rapidement menés et insipides pendant 90 minutes, les Monégasques quittent déjà la scène européenne par la toute petite porte, malgré l'égalisation tardive d'Axel Disasi. Une grosse déception pour une équipe qui avait terminé en tête de sa poule avec autorité à l'automne.

AS Monaco 1-1 SC Braga

Ruiz déboulonne le Rocher

Disasi pour du beurre

Jamais la petite lueur d'espoir ne se sera allumée. Battue de deux buts la semaine dernière au Portugal, l'AS Monaco n'aura jamais pu relancer un semblant de suspense. La faute notamment à un manque d'inspiration criant dans le jeu et une incapacité chronique à mettre en danger une défense bien sereine tout au long de la soirée. Pire, le club de la Principauté a même offert sur un plateau l'ouverture du score aux Portugais, qui n'en demandaient pas tant. L'égalisation dans les derniers instants d'Axel Disasi n'y change rien : les Rouge et Blanc quittent la compétition la tête basse.Dans un stade Louis II quasiment désert, la bande de Wissam Ben Yedder se fait une première frayeur sur une perte de balle de Tchouaméni, mais Ricardo Horta ne cadre pas sa frappe (3). Heureusement, les Monégasques mettent peu à peu le pied sur le ballon et prennent le contrôle du jeu. Jusqu'à cette action improbable. La montée de Vanderson côté gauche pour frapper un coup-franc n'est pas compensée, la possible faute sur Jean Lucas pas sifflée et Castro peut aller buter sur Nübel sans opposition. Dommage pour Monaco, Abel Ruiz a suivi et crucifie le portier allemand de l'extérieur de la surface. Malgré quelques situations de la tête pour Disasi sur coup-franc (25) ou Volland (33), Matheus ne tremble guère sur sa ligne et l'arrière garde à trois athlétique de Braga maîtrise son sujet. En pivot sur la gauche de la surface, Ben Yedder tente bien d'emballer un peu l'ensemble, mais en vain (35).Histoire de ne pas voir l'espoir se faire définitivement la malle, les hommes du Rocher repartent de plus…