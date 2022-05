Monaco 1992, presque à jamais les premiers

Saison 1991-1992, la France du foot est sous le choc : l'OM, Auxerre, Lyon et Cannes passent à la trappe dès l'automne en coupes d'Europe. L'AS Monaco, que certaines mauvaises langues disent non française, est le dernier survivant. Pendant un semestre, les hommes d'Arsène Wenger vivent avec l'objectif de devenir le premier club français à remporter un trophée européen, la C2 en l'occurrence. Pour échouer sur la dernière marche face au Werder Brême après quelques matchs d'anthologie.

La Roma au tapis, retour de l'enfer du De Kuip

Novembre 1991, Monaco s'impose 1-0 à Louis-II contre les modestes suédois de Norrköping grâce à un but de Christophe Robert. Avec la victoire 2-1 de l'aller en Scandinavie, le club de la Principauté s'offre tranquillement son ticket pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes. Arsène Wenger et ses hommes vivront donc le printemps européen, au contraire de tous les autres pensionnaires de la D1 française : Marseille, finaliste 1991, tombe contre le Sparta Prague en Coupe des champions, Auxerre se fait sortir à Anfield par Liverpool en Coupe de l'UEFA. Comme l'AS Cannes, maîtrisée par le Dinamo Moscou, et l'Olympique lyonnais, surclassé par les Turcs de Trabzonspor. L'ASM sera donc le dernier représentant français... ou pas., se souvient Luc Sonor, défenseur durant la campagne. Mais pour lui comme ses coéquipiers, il n'y avait pas d'ambiguïté :D'où la naissance d'un slogan :, histoire de gagner les cœurs., précise Jean-Luc Ettori, gardien emblématique de l'époque.L'engouement populaire et médiatique prend forme début mars 1992, à la faveur d'un voyage à Rome., revendique Gérald Passi. Plus compliqué que les Gallois de Swansea, étrillés au premier tour (2-1 à l'aller ; 8-0 au retour), ou les Suédois de Norrköping (2-1 ; 1-0)., rembobine Ettori. Car si l'ASM n'a pas fait la différence au Stadio Olimpico (0-0), ses joueurs ont. Le plus dur reste à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com