Mon papa à moi, c'est mon entraîneur

Vainqueur des deux premiers matchs de son histoire en Ligue 1, Clermont se rend à Lyon, dimanche (13h), dans le cadre de la 3e journée du championnat. Un Clermont dans lequel le milieu de terrain, Johan Gastien, a la particularité d'être entraîné par son père, Pascal. Une situation qui possède des avantages et des inconvénients. C'est en tout cas ce que disent les "fils de" que nous avons contactés.

Se transcender pour papa

Johan Gastien, milieu de Clermont, nous avait déjà souligné son appréhension lorsqu'il avait rejoint son père, Pascal, en Auvergne, en 2018., expliquait alors Gastien fils. Finalement, ses copains clermontois ont vite vu que Pascal n'accorderait aucun privilège à son fils et le courant est immédiatement passé entre Johan et le reste du vestiaire :La deuxième étape, après avoir affronté les regards accusateurs d'on ne sait quel crime, c'est de subir les invectives de ses adversaires, bien au courant qu'ils tiennent là un potentiel fusible mental., détaillait alors le milieu auvergnat. Des insultes qui poussent à travailler plus, à se prouver qu'on peut le faire sans son père., confiait Gastien., nous explique Jérémy Huysman, défenseur de l'USL Dunkerque en Ligue 2 et qui a évolué sous les ordres de son père, Nicolas (ancienne gloire, entre autres, de Metz et du Havre) entre 2006 et 2016.Dunkerquois de coeur, Huysman a Lire la suite de l'article sur SoFoot.com