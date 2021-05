Moi, Terem Moffi, méchant à Lorient

Vrai pari estival du FC Lorient, la bombe de cette saison de Ligue 1 a explosé dans le Morbihan et se nomme Terem Moffi. Itinéraire mouvementé d'un artificier longtemps passé sous les radars, qui s'est fait les griffes en Lituanie et a déjà bouclé un petit tour d'Europe à seulement 21 ans.

Une "spéciale" à la Thierry Henry

On ne sait pas si la remontée du FC Lorient en Ligue 1 cet été a été accompagnée de la découverte de gisements de pétrole en terres morbihannaises, mais force est de constater que les Merlus ont claqué sans compter sur le marché. Deux arrivées ont surtout fait grossir l'enveloppe budgétaire de Loïc Féry : Adrian Grbi?, arrivé de Clermont pour près de dix briques, et Terem Moffi, déboulant de Courtrai (Belgique) à la fin du mercato pour huit. Valeur sûre de Ligue 2 que plusieurs formations de l'élite s'arrachaient à l'intersaison, l'Autrichien semblait avoir les cartes en main pour s'imposer au Moustoir. Mais c'est le Nigérian, dont personne n'avait réellement entendu parler jusqu'ici, qui a mis tout le monde d'accord en poussant Grbi? sur le banc pour devenir un épouvantail du onze de Christophe Pélissier et en envoyant quatorze caramels pour sa première saison dans un des cinq grands championnats européens. Avec des mois de janvier et avril hors du commun, une victoire offerte aux siens contre Paris, des doublés à Louis-II et au Vélodrome, un triplé face à Bordeaux et, au bout, un maintien désormais en bonne voie pour le champion de l'antichambre en titre. Scotchant.Personne ne s'attendait vraiment à un tel succès, au moment où le gaucher a débarqué du Plat Pays avec, pour principale ligne sur le CV, cinq pions en deux mois et demi de Jupiler League. Personne, sauf peut-être le directeur sportif des Merlus, Christophe Le Roux, ainsi que ses scouts :, rembobine l'ancien milieu offensif Stéphane Pédron, aujourd'hui membre de la cellule du recrutement du FCL.