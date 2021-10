Moi Giovanni Haag, 7 matchs, 4 cartons rouges

Exclu samedi dernier face à Guingamp pour la quatrième fois en sept matchs cette saison, Giovanni Haag vient d'égaler un triste record. Il rejoint le Panthéon des champions des cartons rouges à seulement 21 ans. À la rencontre d'un homme qui le jure : "je ne suis pas un joueur méchant".

Pedretti : "Giovanni est naturellement agressif"

Alors qu'on joue la 75minute de la rencontre entre Nancy et Guingamp à Marcel Picot, Youssouf M'Changama est servi côté droit. Le capitaine guingampais accélère mais il est fauché par un Giovanni Haag arrivant à pleine vitesse. L'arbitre de la rencontre n'hésite pas une seconde et sort le carton rouge à l'encontre du défenseur de l'ASNL. Hilare sur le coup et ce, malgré la sortie sur civière de son adversaire, le joueur de 21 ans vient déjà d'entrer dans l'histoire du football français, en récoltant son quatrième carton rouge de la saison… en sept matchs., s'est défendu ce beau bébé (1m87, 80 kg).Prendre quatre cartons rouges en si peu de temps est un exploit inédit, sachant que ses illustres prédécesseurs (Cahuzac, Jemmali, Laville en L1 et Bakary Koné, Lybohy et Zie Diabaté en L2) ont atteint ce total sur une saison. À l'issue de cette soirée, Giovanni Haag est devenu le seul joueur des cinq grands championnats, D1 et D2 confondues, à avoir autant d'expulsions par match disputé (57%). Une stat à faire pâlir Cyril Rool. Suspendu pour les trois prochains matchs (Ajaccio, Sochaux et Niort), le défenseur poursuit sa saison cauchemardesque, lui qui sortait pourtant d'un cru 2020-2021 de bonne qualité (30 matchs, 4 buts, 5 cartons jaunes, 0 carton rouge).soulignait Benoît Pedretti après la rencontre.