Moi, défenseur de Ligue 1 et futur adversaire de Messi

La demi-heure de jeu à Delaune contre Reims n'aura été qu'un amuse-gueule : Lionel Messi va désormais croiser chaque semaine de nouvelles têtes, de nouveaux pieds, de nouveaux coudes. Soit autant de parties du corps de défenseurs de Ligue 1 pressés de se mesurer à la Pulga. Entre admiration, motivation et crainte, quatre d'entre eux se confient.

Romain Thomas, défenseur d'Angers SCO

"J'ai déjà pris des petits ponts par Fulgini à l'entraînement, donc si Messi veut m'en mettre, il m'en mettra."

"On en discute un peu dans le vestiaire et on ne peut qu'être fan de ce genre de joueur. Il y avait de l'excitation au moment des premières rumeurs. Moi, je le voyais rester à Barcelone, parce que Messi, c'est le Barça. Mais au plus profond de moi-même, j'espérais que ça se fasse. Le voir aujourd'hui dans le championnat de France, au-delà de l'aspect foot, ça change tout ce qu'il y a autour. C'est une plus-value énorme pour la Ligue 1. Il y aura beaucoup de curieux à travers le monde, pour savoir comment ça va se passer pour lui sous d'autres couleurs. C'est sympa de se dire qu'en Argentine et en Amérique du Sud, des gens vont parler du SCO par exemple. On avait déjà Neymar et Mbappé, mais avec Messi, ça ne peut qu'encore plus braquer les projecteurs sur la Ligue 1 et prouver que ce n'est pas le dernier des cinq grands championnats européens. Le Français n'est jamais content et pense toujours que c'est mieux ailleurs. Avec ces effectifs, c'est difficile de faire la fine bouche. On pourra toujours dire que Paris, avec sa capacité financière, n'a aucune limite dans son projet. Mais ils n'ont plus que deux ans pour faire ça, parce qu'après, ils auront les mêmes inconvénients que le Barça et devront respecter les règles salariales. Ils ont raison d'en profiter tant qu'ils le peuvent. C'est un kiff de voir ces stars jouer ensemble. De toute façon, même sans Messi ou Ramos, combien y a-t-il de chances que Paris soit champion en fin de saison ? 9 sur 10, peut-être.