Mohamed Salah, le retour du roi

Un triplé face à Glasgow en Ligue des champions puis un but somptueux face à Manchester City pour offrir la victoire aux siens : ça y est, Mohamed Salah a enfin lancé sa saison. Et il était temps, car Liverpool a désespérément besoin de le voir endosser le costume de patron pour revenir au top.

Un morceau d'histoire

En recevant Manchester City ce dimanche après-midi pour un choc observé en mondovision, Liverpool avait l'interdiction de se louper. Et pour cause : avec leurs dix points acquis en huit journées, lessont loin de leurs standards, loin de leurs objectifs, et surtout, loin d'Arsenal, qui caracole en tête de Premier League avec 27 points. La bande à Klopp s'est remis la tête à l'endroit plus tôt dans la semaine en passant ses nerfs sur les Rangers , mais il restait à bonifier ce soupçon de rédemption aperçu à l'Ibrox Stadium. C'est chose faite, Liverpool a fait le boulot . Sans être toujours brillant, certes, mais avec un constat qui laisse de l'espoir à toute une ville pour la suite de la saison : Mohamed Salah semble bel et bien être de retour.À Glasgow ce mercredi, l'Égyptien n'a pas fait dans la dentelle. Entré à la 68minute d'un match déjà plié, il n'a eu besoin que de 6 minutes pour claquer le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des champions . Face à City, c'était une autre histoire. Salah a d'abord galéré, en ratant notamment un face-à-face, dont on avait l'habitude de le voir remporter la saison passée, en début de seconde période face à Ederson. Un raté largement oublié par Anfield lorsque, 26 minutes plus tard, après un délicieux dégagement d'Alisson, l'ailier droit a enrhumé João Cancelo sur son contrôle et s'est emmené le cuir jusqu'à la surface adverse. Deuxième un-contre-un avec le portier de City, et cette fois, Salah n'a pas raté. Ce que Jürgen Klopp n'a pas manqué de souligner en conférence de presse après la partie :Aucun doute là-dessus : cette merveille restera dans l'histoire de ce classique du foot anglais. Mais plus important encore, il suffisait de voir sa célébration, visage fermé face à ses supporters avant d'embrasser la pelouse, pour comprendre à quel point ce but est libérateur. Il ne s'agissait là que de sa troisième… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com