Mohamed Salah, le Pharaon fanfaronne

De nouveau étincelant lors de la très large victoire de Liverpool face à Leeds (6-0) mercredi soir, Mohamed Salah continue de tracer son chemin cette saison : celui d'un joueur inarrêtable et d'un leader technique d'une équipe qui peut de nouveau espérer (re)conquérir l'Angleterre et l'Europe.

Un Pharaon qui marche sur l'eau

Mohamed Salah fait partie de cette caste de joueurs frustrants laissant croire que le football est un sport facile, que l'on peut maîtriser à la perfection, et ce n'est pas Leeds qui dira le contraire. Balayés par Liverpool en match en retard de la 19journée de Premier League mercredi soir à Anfield, lesont été écartelés par l'Égyptien, impliqué sur les quatre premiers buts des: deux penaltys, dont un où il en est à l'origine, une passe décisive pour un Joël Matip reconverti avant-centre et une avant-dernière passe laser qui amène le quatrième pion. Le tout sans jamais donner l'impression de forcer son jeu, comme s'il avait la solution idoine sur chaque action. Ce chef-d'œuvre n'est pourtant qu'une routine pour le Pharaon, en état de grâce depuis son retour de la Coupe d'Afrique des nations au terrible goût d'inachevé après la défaite aux tirs au but de l'Égypte face au Sénégal de son coéquipier Sadio Mané .Depuis dix jours, l'ancien joueur de la Roma ne cesse de martyriser ses adversaires. Buteur à Giuseppe-Meazza contre l'Inter puis le week-end dernier face à Norwich et inarrêtable contre Leeds, donc. Ajoutez à cela que son pion inscrit lors de la réception desétait son 150avec le maillot des(désormais à 152, il occupe le 7rang dans l'histoire du club, entouré par Michael Owen, à 158 unités, et Mané, qui n'en est "qu'à" 110), et vous débloquez les louanges de son entraîneur Jürgen Klopp., évoquait le coach allemand vendredi dernier en conférence de presse.