Mohamed Salah, en route vers le Ballon d'or... 2022

Qui a dit que le temps des Pharaons était révolu ? Mohamed Salah fait superbement honneur à ses glorieux aînés depuis le début de la saison. Décisif toutes les 54 minutes sous le maillot de Liverpool, l'Égyptien marche sur l'eau. À tel point qu'il peut être considéré comme le meilleur joueur de la planète à l'instant T. Un règne qu'il espère faire durer, à commencer par ce soir face à l'Atlético.

Frais comme un gardon

Le 3 avril dernier, l'Égypte fêtait en grande pompe l'arrivée de 22 momies au Musée national de la civilisation égyptienne. Parmi les stars du convoi, la reine Hatchepsout et le roi Ramsès II. Qui pourraient très bien être rejoints dans quelques décennies par un autre Pharaon, en la personne de Mohamed Salah. L'attaquant rayonne plus que jamais en ce début de saison, facturant déjà 15 buts et 6 passes décisives en 13 rencontres. Anfield ne s'y trompait pas en chantant à sa gloire au bout d'à peine 10 minutes de jeu samedi contre Brighton. Il faut dire qu'au-delà de ses stats, l'ancien de la Roma donne l'impression de marcher sur l'eau.Les mots sont sortis de la bouche de l'ancien international anglais Martin Keown, stupéfait devant la merveille d'extérieur du pied qui a mis Sadio Mané sur orbite pour l'ouverture du score face à Watford mi-octobre. Une passe hors du commun pour un homme en état de grâce, qui enchaîne les actions de classe et les buts venus tout droit d'une autre planète, que ne renierait certainement pas un sextuple Ballon d'or. Contre Manchester City, en se débarrassant de quatre adversaires. Contre Watford, encore, quand il se sort d'un étau de trois joueurs par on ne sait quel tour de passe-passe, feinte le tir pour se remettre sur son pied gauche, puis conclut dans le petit filet opposé. Ben Foster esquisse à peine un geste, conscient d'être impuissant face au diamant.Si Salah marche aussi fort, c'est aussi parce qu'il n'a disputé aucune compétition internationale cet été, Liverpool ne l'ayant pas libéré pour les Jeux olympiques. Pour la première fois depuis 2017, l'Égyptien a pu s'octroyer une vraie coupure estivale - sept semaines, rien que Lire la suite de l'article sur SoFoot.com