Mohamed El Arouch, prêt à rugir

Malgré une saison médiocre, l'OL peut compter sur une valeur sûre : la qualité de son centre de formation. Vainqueur de la Coupe Gambardella samedi dernier, et grand espoir de l'académie lyonnaise, Mohamed El Arouch est le prochain sur la liste des jeunes qui vont percer sous la tunique rhodanienne.

MEA et ADN OL

Cette saison, les rares rayons de soleil qu'a aperçus l'OL sont venus de son centre de formation : Castello Lukeba a émergé en défense centrale, Malo Gusto a eu quelques fulgurances dans son couloir droit, et Maxence Caqueret a confirmé le talent que la France a décelé en lui il y a deux ans. Comme un symbole, samedi dernier, les Gones remportaient la Coupe Gambardella au Stade de France contre Caen (1-1, 5-3 TAB) , 25 ans après leur dernière victoire dans la compétition. Le lendemain, à Metz, l'équipe A livrait une copie honteuse pour s'incliner face aux Mosellans (3-2) , qui n'avaient gagné qu'une seule fois en 2022 avant cette rencontre. Souvent, quand Lyon va mal chez les pros, son académie propose de sacrés talents. Ce fut le cas il y a dix ans, quand le club a dû se serrer la ceinture pour se payer son stade, et a donc fait confiance à la génération Grenier-Lacazette-Umtiti-Tolisso-Fekir. Celle-ci lui avait bien rendu puisqu'elle a emmené l'OL jusqu'à la deuxième place du championnat en 2015, en se mêlant longtemps à la lutte avec Paris.Et si la jeunesse lyonnaise redonnait un coup de fouet à cet OL complètement sonné et fissuré, que ce soit sur le terrain ou en interne ?, exhortait Jean-Michel Aulas ce mardi dans une lettre ouverte adressée. Dans cette déclaration, et pour illustrer cette confiance en la nouvelle génération, le président a évoqué la prolongation jusqu'en 2025 d'un certain Mohamed El Arouch. À 18 ans, cela devrait être lui, le prochain Gone issu de l'académie à percer dans la cour des grands. Arrivé entre Rhône et Saône à l'âge de treize ans en provenance de son Vaucluse natal, c'est lui qui a, en grande partie, porté son club à la victoire en finale de Gambardella : un but sublime en logeant une lourde frappe sous la barre, puis une panenka au cours de la séance de tirs au but pour parfaitement lancer ses coéquipiers, qui triompheront quelques minutes plus tard.

Le buteur…