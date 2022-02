Mohamed Camara, l'empire du Malien

Face au Bayern Munich, Mohamed Camara, bien soutenu par ses petits camarades, a délivré une prestation de daron. Homme de l'ombre d'une performance XXL du RB Salzbourg, le milieu défensif malien a réussi à faire oublier que Kimmich et Tolisso étaient eux aussi sur le terrain.

Comme un grand

Mardi après-midi, Thomas Müller riait : "" Puis, mercredi soir, l'attaquant du Bayern a compris qu'il ne faisait plus marrer personne. Opposé à des Munichois battus le week-end dernier à Bochum (4-2) , le FC Red Bull Salzbourg, finalement rattrapé sur le gong en fin de rencontre (1-1), ne s'est pas posé de questions et a gambadé entre les lignes bavaroises avec une aisance folle, mais surtout une très haute intensité qui a mis les hommes de Julian Nagelsmann en danger lors de la première période d'un huitième de finale aller de Ligue des champions étouffant. Sereins derrière malgré un Lewandowski planant autour d'une charnière de 23 ans de moyenne d'âge et aidés par un Philipp Köhn auteur de huit arrêts, les Salzbourgeois ont regardé le Bayern dans les yeux et ce grâce notamment à deux hommes : Brenden Aaronson, brillant en soutien du duo Adeyemi-Okafor, et Mohamed Camara, qui a livré unedigne de la planète Terre en 2050.L'international malien a, à lui seul, fait oublier la paire Kimmich-Tolisso alignée à la base du 3-2-4-1 munichois. En remportant dix duels sur treize disputés en première période, le milieu de 22 ans a rapidement posé les bases. ", racontait le principal intéressé dans les colonnes de Goal en novembre dernier ." Alors qu'il s'était promis d'écrire l'histoire du club autrichien, Camara a évidemment été à l'origine du but de son équipe, planté par Chukwubuike Adamu dans la foulée d'une merveille de louche sortie par la sentinelle en direction de Karim Adeyemi.

Man Of The Match Mo #Camara #UCL #SALFCB