Mohamed Bayo, un volcan s'éveille

D'un point de vue statistique, Mohamed Bayo c'est 9 buts et 2 passes décisives pour ses 17 premiers matchs de Ligue 1. Autrement dit : une des révélations de la première partie de saison. D'un point de vue humain, c'est l'histoire d'un gamin de la Gauthière, quartier de Clermont-Ferrand, où il a tapé ses premiers ballons avant de prendre une licence au Clermont Foot à 6 ans, et de hisser le club en Ligue 1 pour la première fois de son histoire. Un conte de Noël raconté par le Guinéen de 23 ans en personne. Mohamed Bayo nous ouvre les portes de son "petit cocon", où il est question de domicile familial, de nostalgie et d'odeur de truffade.

"On n'avait pas un euro dans les poches, on traînait ballon au pied et on était très heureux. Quand il fallait manger un grec, on se le partageait à 4. C'était notre mentalité."

La Gauthière, Drogba et parpaings

Sur le parvis de la gare, les passants se pressent. Il est 13h, et Clermont-Ferrand semble encore endormi sous un épais brouillard. Dans ce blizzard, impossible de distinguer la chaîne des Puys ni même les flèches de la cathédrale. Mais un autre monument approche, emmitouflé dans sa doudoune : Mohamed Bayo, 1,88m et 9 buts en Ligue 1 cette saison., se marre le canonnier du Clermont Foot 63, avant d'ajouter :Tellement bien que l'attaquant y vit depuis toujours.Le temps de monter dans une voiture conduite par un ami, et Mohamed Bayo s'improvise guide de la ville avant de s'attabler dans une brasserie du centre, sur laquelle une banderole honore la montée des Clermontois en L1 :À la base, rendez-vous était en effet donné au quartier de la Gauthière, cité de 5000 âmes dans le nord-est de la ville, où le joueur a grandi au rez-de-chaussée d'un immeuble de 4 étages. À 23 ans et malgré son nouveau statut, Mohamed Bayo y réside toujours avec sa mère. En face de la cuisine, sa chambre d'ado n'a pas bougé.Si son grand frère est parti mener sa vie, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com