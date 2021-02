Mode d'emploi pour rafler l'Hexagoal au PSG

Depuis l'arrivée de QSI en 2011, le titre de champion de France s'est transformé en formalité pour le PSG. À deux exceptions près, Montpellier en 2012 et Monaco en 2017. Pascal Baills, adjoint de René Girard en 2012 et Leonardo Jardim, coach des Monégasques en 2017, détaillent la recette miracle dont Lille et Lyon (voire Monaco ?) pourraient s'inspirer en 2021.

"Quand Antoine Kombouaré est remercié, Paris est premier. À la fin de saison, ils sont à la deuxième place..."Pascal Baills

Alignement des planètes

En conférence de presse, à quelques jours d'affronter Bordeaux le 29 janvier, Thiago Mendes sortait ostensiblement du bois. Pour l'OL, pas question de se cacher. Bien loin dude Didier Deschamps en 2010 alors que le titre tendait les bras à son Olympique de Marseille, ou du légendairede Guy Roux dans les années 1990, alors qu'Auxerre finissait chaque saison dans les places européennes, avec un doublé historique en 1996. Pour s'adjuger le titre, Lyon a encore de la marge, et surtout, des matchs à gagner. Mais un visionnage rapide du calendrier suffit pour constater que 2021 sera une année particulière en matière de suspense, et pas qu'à cause de la crise des droits TV : Lille est en tête, les Rhodaniens seconds.Entre le leader et le quatrième, Monaco, il n'y a que six points d'écart, et si Paris fait bien partie de la lutte pour le titre, il est loin d'avoir écrasé la concurrence. Surtout, comme en 2011-2012 et 2016-2017, ce PSG-là apparaît en transition avec un changement d'entraîneur, qui implique de facto des changements de méthode. Pour Pascal Baills, adjoint de René Girard en 2012 à Montpellier, un changement de coach, cela change forcément la donne.(décembre 2011, NDLR)Le technicien ne va pas jusqu'à dire que Montpellier a battu un Paris affaibli, mais forcément,La montée en puissance, c'est justement ce qu'avance Leonardo Jardim, mais moins pour minimiser la force du favori que souligner