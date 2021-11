Mitrović, Aleksandar le grand

Malheureux lors de la séance de tirs au but fatale à la Serbie lors des barrages pour le dernier Euro, Aleksandar Mitrović a endossé un costume nettement plus adapté à son statut dimanche à Lisbonne. Celui de buteur redoutable, pour griller la politesse (et la qualification pour la Coupe du monde) au Portugal dans le groupe A. Un coup de tonnerre synonyme de rédemption pour l'attaquant de Fulham, qui marche littéralement sur l'eau cette saison.

IDEMOOOOOOOO Serbia clasificó al mundial de Qatar y Novak Djokovic lo sabe... pic.twitter.com/1GzUc2hW5z — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 14, 2021

Buteur capital

Stadion Rajko-Mitić le 12 novembre 2020. La Serbie reçoit l'Écosse pour une place à l'Euro. Menés depuis la 52minute, les Aigles blancs arrachent la prolongation grâce à Luka Jović à la 90. La décision se fera aux tirs au but. Les quatre premiers tireurs de chaque nation ne tremblent pas. Le cinquième Écossais, Kenny McLean, transforme aussi. Puis vient le tour d'Aleksandar Mitrović. Le numéro 9 ouvre son pied droit. David Marshall oppose sa main gauche. La Serbie rate le coche et le train pour son premier championnat d'Europe. Dépité, Mitrović a pris soin de se rattraper un an après en envoyant les siens à la Coupe du monde, d'un coup de tête qui a fait basculer Novak Djokovic et toute la Serbie dans la folie.Le fond du trou, Mitrović l'a véritablement connu il y a un an, et pas seulement du fait de ce tir au but manqué. À l'image de Fulham, l'attaquant a vécu un exercice 2020-2021 pour le moins compliqué. Une fois le mois de septembre écoulé, il n'a trouvé qu'une seule fois le chemin des filets, envoyant au passage un penalty sur la barre contre Sheffield United. Resté à Londres cet été, il s'est refait une sacrée santé. Actuellement deuxième de Championship, Fulham régale (44 buts en 17 journées), et Mitrović aussi. Déjà 20 buts marqués, dont un triplé le 30 octobre face à un autre prétendant à la montée, West Bromwich. À lui seul, Mitro