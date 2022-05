Miraculé, Sochaux sort le PFC et donne rendez-vous à Auxerre

Sochaux a frôlé la correctionnelle, puis a arraché son billet dans le temps additionnel. Rapidement menés, les Lionceaux vu le Paris FC rater deux penalties dans le premier quart d'heure, Moustapha Name être expulsé et ont fini par se relever, grâce à des buts de Steve Ambri et Maxime Do Couto Teixeira (1-2). Les Parisiens pourront nourrir de sérieux regrets. Quant aux Doubistes, ils iront défier Auxerre, vendredi.

Paris FC 1-2 Sochaux

Terrible coup de Couto dans le dos pour le Paris FC. Après Lens en 2019 (1-1, 4-5 t.a.b) et Grenoble la saison dernière (2-0), l'autre club de la capitale a de nouveau été éliminé lors du premier playoff d'accession, cette fois par Sochaux (1-2). Les Franciliens pourront s'en mordre les doigts, eux qui ont manqué deux penalties dans le premier quart d'heure, pris un carton rouge puis concédé l'égalisation juste avant la pause... et ont encaissé le but de l'élimination, signé Maxime Do Coutou Teixeira, dans le temps additionnel. Revenus de très loin, les Sochaliens peuvent savourer leur victoire, mais pas trop si possible : Auxerre les attend de pied ferme, vendredi.On ignore ce sur quoi Thierry Laurey a insisté ces derniers jours. Ce que l'on imagine aisément, en revanche, c'est que ses hommes n'ont pas préparé avec une grande minutie l'exercice des tirs au but, et il n'a pas fallu attendre longtemps pour s'en rendre compte. Dans le premier quart d'heure de jeu, le Paris FC obtient en effet deux penalties, après une faute de main aussi étonnante qu'évitable de Christophe Diedhiou (2) et à la suite d'un tacle très maladroit d'Ismaïl Aaneba sur Migouel Alfarela (12). Deux tentatives ratées car expédiées à gauche du cadre, par Moustapha Name d'abord, Alfarela ensuite. Deux improbables loupés, presque des copier-coller, qui doivent alors sacrément faire enrager l'ancien coach de Strasbourg, bien conscient que son équipe aurait très vite pu mettre un énorme coup de massue sur la tête de son adversaire du soir. Au lieu de cela, les Franciliens ne bouclent cette entame de match très aboutie qu'avec un seul but d'avance. Il est l'œuvre de Mahamé Siby, idéalement placé dans les six mètres pour reprendre en… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com