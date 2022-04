Mino Raiola est décédé

Sur les coups de 16 heures ce samedi, l'entourage de Mino Raiola a annoncé le décès du célèbre agent sportif italien. À 54 ans, Carmine "Mino" Raiola s'est éteint, laissant derrière lui un empire et une trace indélébile dans l'histoire du football moderne : celle d'avoir révolutionné à sa manière la période des transferts en se moquant des critiques.

Jusqu'à son dernier souffle, Mino Raiola sera parvenu à déjouer les pronostics. Ce jeudi 28 avril, Mino était mort aux yeux du monde. Mais à l'image du professionnel des transferts qu'il a été, Raiola est revenu d'outre tombe pour donner une ultime leçon, lâcher une dernière punchline à ceux qui commençaient déjà à l'enterrer avant même que son cœur n'ait cessé de battre. Démentir sa propre mort est un luxe que peu peuvent se permettre, et même celui-ci, Raiola se l'est offert :

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

Le faux pizzaiolo

L'histoire de Mino Raiola est une version européenne du rêve américain. Celle d'un gamin né en Italie à l'orée des années de plombs, parti vivre aux Pays-Bas à l'âge d'un an et qui aurait dû rester un simple serveur dans le restaurant familial "Napoli" d'Haarlem." Contrairement à la légende urbaine et au surnom d'"Il Pizzaiolo"…