Milik porte l'OM, Metz chute à Bergerac

Opposés à des équipes évoluant en N1, N2 et N3, quatre des clubs de Ligue 1 qui jouaient en ce début d'après-midi ont composté leur billet pour les seizièmes de finale de la Coupe de France. Mené au score, l'Olympique de Marseille a finalement remis les points sur les i contre l'ES Cannet-Rocheville (4-1). L'AS Monaco a éliminé le Red Star grâce à un doublé de Wissam Ben Yedder (0-2). Pascal Dupraz a réussi ses débuts sur le banc de l'ASSE en remportant le derby contre Lyon-La Duchère (0-1). Le RC Lens a aussi fait le job à Poitiers (0-1). En revanche, le FC Metz s'est pris les pieds dans le tapis contre Begerac, pensionnaire de N2.

Marseille 4-1 Cannet-Rocheville (N3)

Lyon-La Duchère (N2) 0-1 AS Saint-Étienne

Sorti par Canet-en-Roussillon en seizièmes la saison dernière, l'OM a joué avec le feu contre Cannet-Rocheville. Pas vraiment impressionnés par le Vélodrome, les amateurs ont puni la défense olympienne lorsque Mike Coré a échappé à la vigilance des deux centraux pour s'en aller tromper Steve Mandanda avec sang froid (17). Tout proche d'égaliser à la 19, Arkadiusz Milik a trouvé le chemin des filets un peu plus tard sur penalty (41). Le tournant du match puisque sur cette action, Iheb Lahouel a reçu un deuxième carton jaune en fauchant Konrad de la Fuente dans la surface (40). Dans tous les bons coups, le Polonais a trouvé la barre (49) puis a signé un doublé sur un centre de Guendouzi (58). Le milieu français a délivré deux autres offrandes, à Luis Henrique (77) et Milik, encore (90). L'OM ne perd pas cette saison avec Steve Mandanda : six matchs, trois victoires, deux nuls.Pascal Dupraz commence par une victoire. Pour sa première sur le banc de l'ASSE, le coach haut-savoyard a vu les Verts s'imposer contre Lyon-La Duchère. La lanterne rouge de Ligue 1 a fait la différence à la demi-heure de jeu. Wahbi Khazri a gratté un ballon à 30 mètres des cages avant de transmettre à Arnaud Nordin, dont la frappe du gauche a fait mouche (32). Malgré un dernier frisson à la 90+4, l'ASSE assure l'essentiel avec la qualification et un deuxième clean sheet cette saison. De quoi prendre un peu de confiance en vue… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com