Milik peut-il remettre l'OM d'attaque ?

Officiellement recruté par l'OM via un prêt avec option d'achat ce jeudi, Arkadiusz Milik est un attaquant de surface de première catégorie, quand son physique délicat consent à le laisser en paix. Si les Olympiens veulent tirer le maximum de leur nouvelle recrue, il faudra néanmoins s'assurer de correctement l'alimenter en munitions dans les seize mètres.

Un neuf bien frais

Arkadiusz Milik est grand (1m86). Il est attaquant. Il paraît qu'à l'OM, cela faisait des années qu'on louchait sur des types comme lui. C'est du moins ce qu'on nous racontait à peu près à chaque mercato, depuis le début de la décennie 2010. C'est long. Beaucoup trop même. À cet égard, la venue du Polonais de 26 ans n'est pas tout a fait anodine. Prêté pour 18 mois aux Olympiens avec option d'achat, le désormais ex-joueur du Napoli (il n'a pas joué avec lesdepuis le début de la saison, en raison de désaccords avec sa direction) ne devrait pas passer qu'en coup de vent sur la Canebière. Quoi qu'il arrive, voilà une bonne nouvelle pour Marseille : Arkadiusz Milik a un talent de buteur proportionnel à son grand corps, et on peut légitimement savourer l'arrivée en France d'un joueur de ce calibre.Avant son arrivée, ça jacassait dans les couloirs. Le mistral soufflait des statistiques alléchantes aux oreilles des supporters phocéens. 93 matchs, 38 buts avec le Napoli en Serie A. 52 matchs, 32 buts en Eredivisie, sous les couleurs de l'Ajax, où Milik avait évolué avant de signer en Italie. Tout cela est beau et bien. Pas tout à fait mirifique non plus, pour un type dont marquer reste la spécialité. Néanmoins, il faut ponctuer l'ensemble d'éléments de contexte, pour comprendre ce qui a pu freiner l'éclosion complète du bonhomme au Napoli. D'abord, il a longtemps dû se frotter à la concurrence survitaminée de Dries Mertens, repositionné avec succès dans l'axe par Maurizio Sarri. Les deux joueurs avaient alors pu se livrer une compétition saine en pointe, leurs profils quasi opposés permettant auxde diversifier leurs options de jeu. Ensuite, Milik a vu ses deux premiers exercices chez les, en 2016-2017 et 2017-2018, largement tronqués par deux blessures graves, aux ligaments croisés. À chaque fois, il est revenu fort, en plantant 21 buts en 52 matchs, puis 15 pions en 33 rencontres les deux saisons suivantes, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com