Milene Domingues au Rayo Vallecano : "Je ne suis pas Ronaldinha"

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 32e, retour en 2002. Ronaldo, tout juste transféré au Real Madrid, emmène dans ses bagages sa femme : Milene Domingues. Recordwoman de jongles et milieu de terrain qui porte contre son gré le numéro 9, celle que toute l'Espagne surnomme "Ronaldinha" débarque au Rayo Vallecano, sur fond de magouilles extrasportives.

La Primera Iberdrola, première division espagnole féminine, s'apprête à démarrer en 2022 sa première saison professionnelle avec 104 joueuses étrangères. Un chiffre en constante augmentation, symbole de l'internationalisation de la discipline. Mais tout a commencé avec une joueuse : Milene Domingues. La Brésilienne, plus connue sous le nom de " Ronaldinha " parce qu'elle était l'épouse de Ronaldo Nazário à son arrivée en Espagne, a forcé la ligue à passer la seconde et est devenue la première étrangère à jouer dans le championnat espagnol en faisant ses débuts en janvier 2004. Celle qui restera aux yeux des médias de l'époque comme " la femme de Ronaldo " a débarqué à Madrid en même temps que son mari, alors que celui-ci quittait l'Inter pour le Real Madrid en 2002. Sous contrat à l'ASD Fiammamonza, en Italie, avant son déménagement, elle attire très vite les convoitises de tout le football féminin madrilène, qui rêve d'afficher des maillots floqués " Ronaldinha ", à défaut de pouvoir frimer avec le nom de son mari. Plusieurs offres sont mises sur la table, mais c'est finalement le Rayo Vallecano qui remporte la mise avec une offre stratosphérique de 36 000 euros ajoutée aux 216 000 euros de droits à l'image. Toujours l'une des plus grosses sommes enregistrées sur le marché des transferts féminins vingt ans après., expliquera la principale intéressée des années plus tard dans une interview pour

La presentación de Milene Domingues con el Rayo Vallecano Femenino ocupó, sin referirse a ella por su nombre, parte de la portada de la edición del 27 de septiembre de 2002 de MARCA. "No soy Ronaldinha, llámenme Milene. À la mujer de Zidane no la llaman Zidana", pidió. pic.twitter.com/V0mS21ZAL7