Milan sermonne la Lazio

Auteurs d'un match complet, les Milanais ont écarté une pâle Lazio à San Siro (2-0) pour leur premier gros rendez-vous de la saison. Et évidemment, pour son retour dans son jardin, Zlatan Ibrahimovi? a trouvé le chemin des filets.

Milan 2-0 Lazio

Leão, de zéro à héros

Zlatan Ibrahimovi? sait mieux que personne qu'il y a un temps pour tout. Même pour faire son lacet. Lorsque la 67minute de jeu de ce Milan-Lazio de gala se profile, l'ancien Parisien n'est sur la pelouse que depuis quelques minutes mais doit déjà refaire deux boucles et poser un genou à terre. Une tuile ? Pas pour lui. Lorsqu'il voit qu'Ante Rebic file à toute allure côté gauche, le Z abandonne son entreprise et file placer un appel dans le dos de Francesco Acerbi. Bingo : la passe du Croate est parfaite, le plat du pied de Zlatan est sûr. Milan mène 2-0, Ibrahimovi? exulte et peut alors reprendre son laçage en paix avec le sentiment du devoir accompli. Car la Lazio ne reviendra pas, car c'est l'assurance pour Milan de poursuivre son sans-faute et, pour lui, de soigner son retour à la maison.Accueillir à San Siro la Lazio de Maurizio Sarri, qui planté neuf buts lors des deux premières journées, a de quoi flanquer quelques sueurs froides. Mais visiblement, ce Milan-là n'a peur de rien. Sans Ibra, sur le banc, et sans Olivier Giroud qui se remet du Covid, lesattaquent quand même pied au plancher. Si Rafael Leao fait mal à Adam Marusic, le Portugais peine à régler la mire au moment de faire quelque chose du cuir. Il faut dire que l'ancien Lillois peut s'amuser à gâcher : derrière lui, la paire Sandro Tonali-Franck Kessié rayonne et éteint totalement le milieu laziale.La différence, Milan va la faire juste avant la pause quand Leao remonte tout le terrain, glisse le cuir à Rebic qui lui remet au point de