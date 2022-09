Milan règle son compte à l'Inter

Brillant pendant une heure de jeu, Milan a serré les dents en fin de match pour s'adjuger un derby globalement enthousiasmant (3-2).

AC Milan 3-2 Inter

Gros pressing, Brozo' et Leão

Il faut croire que Stefano Pioli a le sens du spectacle. Dominé dans la dernière demi-heure, son Milan n'aura pourtant jamais cessé de viser une chose : jouer son jeu, mobile, offensif, audacieux. Tout le contraire de l'Inter, qui aura attendu le dernier tiers du match pour se hausser à la hauteur de l'évènement. Trop tard. Cinq buts et un show de fou furieux plus tard, ce sont bien lesqui l'auront logiquement emporté.Pour vivre à fond un derby, il vaut mieux savoir identifier là ou il est susceptible de le plus chauffer. Ce samedi, la marmite bouillonne d'abord du coté de Dumfries et Théo Hernández, qui se prennent le bec d'entrée de jeu. La baston s'annonce âpre, mais aussi relevée techniquement. Avec son pressing de fou furieux, Milan bloque les sortie de balles bleu et noir, notamment en réduisant l'influence de Brozović au milieu. Mais l'Inter sait s'adapter: Barella prend le jeu plus à son compte, alors que Correa puis Lautaro mettent volontiers la main à la patte dans l'entrejeu. Après un remarquable jeu en pivot du second, l'anciensert en profondeur Brozović, qui bat Maignan d'un plat du pied placé. Insuffisant, néanmoins, pour écœurer le. Conquérants, les Rouge et Noir continuent d'asphyxier l'adversaire. De quoi faire perdre la boule à Çalhanoğlu, qui vendange une passe qui finit dans les pieds adroits de Tonali. L'Italien fixe la défense, puis sert Leão, qui égalise d'un tir du gauche imparable. Un pion logique : plus agressif et adroit collectivement, le Milan se procure ensuite de nouvelles occasions nettes, par Giroud et Tonali.