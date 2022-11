Milan peut dire grazie à ses Français Giroud, Kalulu et Hernandez

Pour la première fois depuis 2014, l'AC Milan va retrouver les huitièmes de finale de la Ligue des champions après ce succès face à Salzbourg (4-0). Une victoire qui s'est en grande partie dessinée grâce aux prestations XXL d'Olivier Giroud, Theo Hernández et Pierre Kalulu. Plus que jamais, les Français prennent le pouvoir à Milan.

La Lombardie aux Français

Alors que le match vient à peine de commencer, l'AC Milan est déjà bousculé par une valeureuse équipe de Salzbourg. Cette dernière est même toute proche de climatiser un San Siro des grands soirs, mais c'était sans compter sur le retour de Pierre Kalulu, auteur d'un tacleà la troisième minute de jeu. Un sauvetage défensif du Français, qu'il va rééditer à la demi-heure de jeu. Durant la première période, l'ancien Lyonnais s'est imposé comme le véritable pilier de la demeure lombarde, au bord de l'effondrement. Serein, solide dans les duels et propre à la relance, Pierre Kalulu a sorti une nouvelle performance impressionnante, félicité sur chaque interception par les supporters: 79 ballons touchés (record du match), 64% de ses duels remportés, 83% de passes réussies. Utilisé dans le couloir droit, le défenseur de 22 ans a très souvent gommé les erreurs de son coéquipier Simon Kjaer, pas dans son élément.De l'autre côté de la défense milanaise, Theo Hernández n'a cessé de multiplier les appels et les percussions dans son couloir gauche. Avec son numéro 19 dans le dos et son brassard autour du bras, c'était bien lui le Milanais le plus entreprenant durant cette première période. Enfin, le meilleur pour la fin, Olivier Giroud. Buteur à deux reprises (pour deux passes décisives), le champion du monde va fortement contribuer au succès(4-0) et sera logiquement nommé homme du match. Une rencontre durant laquelle le numéro 9 a fait parler son expérience et son QI football., lâchera l'Isérois après la rencontre.Indispensables, voilà ce que sont lesHernández, Giroud et Kalulu. Ce match face à Salzbourg est une nouvelle fois-là pour en témoigner. Depuis la saison dernière, Stefano Pioli ne peut plus se passer de ses poulains tricolores, auxquels il faut ajouter Mike Maignan, actuellement blessé . Quatre joueurs français qui se sont imposés comme des titulaires indiscutables de ce Milan. À commencer par Olivier Giroud, toujours aussi décisif dans les grands… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com