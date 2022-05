Milan : la part du diable

L'AC Milan a cogné Sassuolo lors de l'ultime journée de Serie A (0-3), pour empocher le dix-neuvième scudetto de son histoire. Moins armés individuellement que le rival interista ou que la Juventus et sevrés par un budget plus serré que leurs concurrents directs, les Rossoneri ont optimisé leurs possibilités pour s'adjuger un championnat que ses tifosi attendaient depuis onze ans.

La mécanique du diable

C'est l'histoire d'une équipe qui avait commencé à se construire dans la honte, à sentir la peur du déclassement. 22 décembre 2019 : l'AC Milan est humilié 5-0 à Bergame, par l'Atalanta. Directeur du secteur sportif, Paolo Maldini sonne alors l'alarme. Le fonds américain Elliott, propriétaire du club depuis l'été 2018, aussi. Milan entame donc une mini-révolution de palais, le recrutement se rigorise et cible des jeunes joueurs à fort potentiel accompagnés de quelques vieux briscards soigneusement choisis. LeStefano Pioli est confirmé dans ses fonctions et bâtit un collectif au style versatile, capable aussi bien d'assumer la possession que de jouer habilement en transition. Second de Serie A en 2020-2021, Milan avait déjà entrevu un fragment de sa gloire passée un an plus tôt. À défaut de l'avoir pleinement retrouvée ce dimanche 22 mai, lea regoutté à l'extase d'unque sesattendaient depuis onze ans maintenant.Ce titre-là sacre s'abord la victoire d'une méthodologie, d'un management mesuré et sensiblement intelligent quasi exempt d'erreurs depuis maintenant trois ans. Contraint à la sobriété financière, Milan a beaucoup mieux réfléchi et planifié que tout le monde. Il suffit de voir le niveau affiché par nombre de ses cadres, recrutés à prix cassés ou pour des montants raisonnés. Les exemples les plus parlants ? Théo Hernandez (vingt millions d'euros), Pierre Kalulu (480 000 euros), Simon Kjær (2,5 millions), Brahim Díaz (trois millions), Olivier Giroud (un million) pour ne citer qu'eux. À 35 piges, l'attaquant français a achevé sa saison par un doublé à Sassuolo en portant son total de pions à onze en Serie A. Début février, c'est lui qui avait magistralement lancé Milan sur la piste de sa dix-neuvième étoile en plantant deux banderilles dans le dos de l'Inter lors de la 24journée du championnat. Un succès décisif : avec 86 points, letermine deux unités devant son rival de toujours, vainqueur pour du beurre de la Sampdoria (3-0).

