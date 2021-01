Milan-Juve, chic et choc

Sommet souvent tronqué par le déclassement sportif du Milan, les retrouvailles entre le Diavolo et la Vieille Dame semblent retrouver un certain cachet cette saison, alors que les Rossoneri peuvent pour la première fois depuis des années prétendre au Scudetto. Jamais virtuoses, mais capables d'exploiter au mieux leurs possibilités, les Lombards feront face à une Juventus aux intentions offensives affirmées, mais dont le plan de jeu semble plus éparpillé.

AC MilanJuventus le 06/01/2021 à 20:45 Serie A TIM Diffusion sur

C'est bien connu, en sport, l'incertitude est une bénédiction. Un supporter ne connaîtra pas d'extase supérieure à celle de voir ses joueurs embrasser la coupe au bout du suspense et des montagnes russes émotionnelles qu'une saison disputée peut provoquer. Cette sensation-là, la Serie A l'avait oubliée depuis longtemps, sans doute beaucoup trop. Voir le Milan et l'Inter regarder de nouveau les yeux dans les yeux la Juventus (les Piémontais pointent à dix points des Rouge et Noir, avec un match en moins) est donc la grande satisfaction de la première moitié de l'exercice en cours. Pour que la Serie A reste une lutte à plusieurs et que la partie de plaisir ne soit pas qu'éphémère, encore faudra-il que les clubs lombards restent à la hauteur. Alors que la Vieille Dame se présente à San Siro ce mercredi, Milan, si petit, si triste ces dernières saisons, a l'occasion de montrer