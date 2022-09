Milan-Inter : la guerre de l'étoile

Conjointement de retour au sommet de la Serie A, les deux clubs lombards s'affrontent ce samedi, dans un derby qui a retrouvé une bonne partie de sa saveur d'antan. Tout particulièrement cette saison : avec deux coachs porteurs d'idées de jeu affirmées et d'un style offensif, Nerazzurri et Rossoneri - qui comptent chacun 19 Scudetti au compteur - se disputent un titre qui serait synonyme de seconde étoile sur leur maillot.

AC Milan Inter Milan 03/09/2022 à 18:00 Serie A Diffusion sur

La classe Internazionale

En Italie, on parle de. Le Scudetto de l'étoile. Au Milan, on se souvient très bien du premier astre que le club a épinglé à son maillot : à l'issue d'une saison 1979 brillante, lecoiffait Pérouse au poteau, notamment grâce à un tout jeune Franco Baresi, qui s'imposait déjà comme l'un des défenseurs les plus brillants de sa génération. Côté, le souvenir est aussi intense. La dixième étoile, qui date de 1966, vient achever un cycle de domination entamé en 1963 et conclu par un troisième titre domestique en quatre saisons. C'est également le dernier trophée soulevé par l'Inter d'Helenio Herrera, dont lesignature avait régné sur l'Europe du football. Des décennies plus tard, les deux clubs lombards ne visent plus exactement les pinacles du continent. Mais ils se sont au moins redonné les moyens de grimper le col le plus escarpé de la Botte : leet la deuxième étoile qui trône en son sommet.Avec chacun 19 championnats au compteur,commepeuvent ambitionner d'ajouter un nouvel astre sur leur distingué maillot. Si la politique sportive décadente de la Juventus aura… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com