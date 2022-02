Milan fait tomber l'Inter

Sauvé en première période par un grand Mike Maignan, le Milan a pu se reposer sur Olivier Giroud en deuxième période pour infliger une deuxième défaite en Serie A cette saison à l'Inter (2-1). Un précieux succès pour la bande à Pioli qui relance le suspense dans la course au Scudetto.

Inter 1-2 Milan

L'Inter devant malgré Mike Maignan

C'est dans l'adversité que l'on reconnaît les grands joueurs. Nul doute qu'Olivier Giroud adhère à ce discours. Depuis son arrivée dans la capitale de la mode, on attendait que l'ancien buteur des Gunners sorte un défilé de grande classe. Il aura donc attendu un derby pour éclabousser l'assistance de son instinct de tueur. D'abord énervé, il a ensuite pris sur lui pour faire basculer un derby qui n'était pas promis à son Milan. Mais il faut croire qu'Olivier est têtu, et le suspense lié à la conquête du Scudetto l'en remercie.Dans un San Siro plein à 50% - jauge oblige -, lesveulent faire respecter la hiérarchie et mettent les bouchées doubles. Dès la dixième minute de jeu, Denzel Dumfries pense faire rugir la Curva Nord interista mais son coup de tête gagnant est annulé pour un hors-jeu d'Ivan Perisic. Le début du show Mike Maignan peut alors commencer : le portier français enfile son smoking en alpaga et régale l'assistance de parades et sorties décisives face à Perisic, Dumfries ou encore Lautaro Martinez.En face, les hommes de Stefano Pioli souffrent mais trouvent un peu d'air quand Sandro Tonali oblige Samir Handanovic à une belle horizontale. Copieusement sifflé en s'approchant du poteau de corner, Hakan Calhanoglu va une nouvelle fois faire mal à son ex. C'est lui qui va délivrer un caviar à Ivan Perisic, seul au point de penalty, qui bat le portier français d'un plat du pied assuré. À la pause, Milan court après le score au tableau d'affichage.