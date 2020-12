Milan fait le show, Tottenham se fait rattraper, Leicester perd

Non, tous les favoris du début de soirée européenne n'ont pas gagné ce mercredi en Europa League. Car si Milan et Villarreal ont fait le job avec plus ou moins de buts, Tottenham a encaissé trois réalisations et concédé le nul pendant que Leicester s'est incliné.

Groupe G

AEK Athènes 2-4 Braga

Tottenham se frottera à un club de D8 en FA Cup

Zorya Lougansk 1-0 Leicester

Braga est pressé, ce mercredi. Après sept minutes de jeu, les visiteurs collent deux pion coup sur coup : Tormena lance les hostilités sur un corner à la rémoise, et Esgaio signe le break sur un super boulot de Galeno. Oliveira, lui, égalise en chipant une horrible passe en retrait de l'arrière-garde portugaise. Pas grave, Horta trouvant le chemin des filets sur un nouveau débordement de Galeno. Lequel balance un cajou mérité de toute beauté (pendant que Vasilantonopoulos tente de l'imiter), et rime avec plus haut.Avec Iheanacho titularisé en pointe et Fofana entré dès la dix-septième minute, Leicester n'a pas Lire la suite de l'article sur SoFoot.com