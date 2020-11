Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Milan et Naples s'imposent, la Lazio s'incline encore par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche continuait la neuvième journée de Serie A avec plusieurs grosses écuries sur le pont. C'était tout d'abord le cas de la Lazio Rome qui s'est inclinée contre l'Udinese 3-1 malgré le but marqué par Immobile sur penalty. Les Romains restent bloqués à la neuvième place du classement. L'AC Milan aussi était sur le terrain contre la Fiorentina sur sa pelouse et s'est imposé 2-0 grâce aux buts de Romagnoli et Kessié sur penalty. Les Milanais conservent la tête du championnat et accentuent leur avance. Le Napoli s'est lui imposé 4-0 dans le choc contre l'AS Roma avec des buts d'Insigne, Ruiz, Mertens et Politano. Naples passe devant son adversaire du soir à la cinquième place. Dans les autres matchs Bologne s'est imposé 1-0 contre Crotone et Cagliari et Spezia se sont séparés sur un match nul 2-2.