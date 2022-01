Milan digère la Roma en trois temps

Maître de son domaine, l'AC Milan a collé trois buts à une Roma trop friable défensivement (3-1). Grâce à ce succès, les Lombards recollent à un point de l'Inter en tête de la Serie A.

AC Milan 3-1 AS Rome

Happy Giroud Year

La Serie A met en place un nouveau protocole contre la Covid-19

Exclusions: Karsdorp (74) et Mancini (93) pour l'AS Rome.Le Mou fait la moue. Campé dans sa zone technique, le technicien romain n'a pas trouvé de solution face à l'armada milanaise dans son mythique San Siro. Hagard, le Portugais dresse l'implacable constat : son équipe ne fera probablement pas partie des équipes qualifiées pour la prochaine Ligue des Champions. Pourquoi ? Parce qu'il existe un monde d'écart entre son collectif et celui de Stefano Pioli, à commencer par la sérénité défensive. En offrant deux buts à son adversaire, lesse sont tirés deux balles dans le pied. Et forcément, cela fait la différence dans l'optique d'un sprint à venir pour la prochaine C1.À l'heure de retrouve son public pour la nouvelle année civile, l'AC Milan souhaite mettre les petits plats dans les grands contre un adversaire assez solide pour constituer l'entrée avant le plat et le dessert. Dès lors, les Lombards sortent leur plus beau couteau et un missile de Théo Hernandez prend la direction du but de Rui Patricio. Problème : Tammy Abraham s'oppose à la tentative et joue les volleyeurs en touchant le ballon du bras. Une mauvaise inspiration du Britannique, puisque la VAR entre en scène et offre à Olivier Giroud l'opportunité de débuter 2022 d'un contre-pied parfait sur penaltyDe son côté, la Louve crie famine. Le centre fort de Henrik… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com