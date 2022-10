Milan coulé par l'arbitrage contre Chelsea

Sous les yeux d'Andriy Shevchenko, dans un San Siro volcanique, Chelsea a remis le couvercle face au Milan (2-0). Mais le spectacle, le suspense et l'équilibre de la rencontre ont été fortement influencés par une sentence arbitrale que l'on pensait révolue : la double peine sur penalty.

Milan 0-2 Chelsea

Le Diable voit rouge

La mine déconfite après le tarif encaissé à Stamford Bridge , l'AC Milan aspirait à une douce revanche devant ses, en dépit d'une infirmerie toujours pleine. Mais la confiance engrangée le week-end dernier sur les ruines de la Juventus s'est vu réduite en charpie par l'arbitre allemand Daniel Siebert, visiblement échappé du zoo de Berlin et désireux de jouer au cowboy. Pour Chelsea, les débuts moroses face au Dinamo Zagreb sont oubliés, après ce carton plein face au champion d'Italie.Ismaël Bennacer semblait vêtu de son meilleur smoking alpaga. Rafael Leão avait l'air d'avoir les cannes. Brahim Díaz avait le. Oui mais voilà, le quart d'heure de jeu tout juste dépassé à San Siro, Mason Mount arrive à passer son corps devant Fikayo Tomori dans la surface milanaise. Désorienté, l'ancien défenseur de Chelsea est obligé de faire faute et d'accrocher son vis-à-vis. Le penalty est indiscutable, mais à la surprise générale, l'arbitre de la rencontre dégaine aussi le carton rouge, synonyme de double peine. Malgré un temps de latence et un bon vieux laser dans l'iris, Jorginho va au bout de sa course d'élan singulière et prend froidement Ciprian Tătărușanu à contre-pied (). La fin des haricots pour la bande à Pioli, déjà, d'autant qu'Olivier Giroud ne cadre pas une tête qu'il aurait poncé neuf fois sur dix (27).Il n'en faut pas plus à Pierre-Emerick Aubameyang, au terme d'un jeu à trois rôdé avec Mateo Kovačić et Mount, pour glisser le