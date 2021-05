Milan atomise le Torino, la Juve et l'Atalanta assurent

Même champion, l'Inter ne laisse rien aux autres. Mais ce n'est pas le principal enseignement du multiplex de la 36e journée de Serie A, puisque la course à la C1 bat son plein. De l'Atalanta à l'AC Milan, en passant par la Juventus et la Lazio, tous les cadors ont gagné, plus ou moins tranquillement. En bas de tableau, la relégation se précise pour Benevento, battu à Bergame, tandis que le Spezia Calcio a gratté un point précieux à Gênes.

Inter 3-1 Roma

Atalanta 2-0 Benevento

Et de quinze ! Le champion a signé sa quinzième victoire consécutive à domicile en matant l'AS Rome. En revanche, le quinzième clean-sheet de la saison attendra pour la meilleure défense du Calcio. L'Inter a vite pris les devants, Marcelo Brozovi? concluant une action d'école dans la surface en reprenant un centre de Matteo Darmian (11). Matías Vecino, qui n'avait plus marqué en Serie A depuis février 2020, a enfoncé le clou sur un service de Romelu Lukaku (20). La Roma s'est toutefois rebellée. Henrikh Mkhitaryan a réduit l'écart (31) et la Louve a sorti les crocs, Edin Dzeko trouvant notamment le poteau (56). Mais le champion reste le champion, et Lukaku a eu le mot de la fin (90). À noter qu'Alexis Sánchez, auteur d'un doublé le week-end dernier, a dû céder sa place dès la 36minute, blessé.