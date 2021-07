Mikkel Damsgaard, la nouvelle pépite danoise

Sur la pelouse du stade olympique de Bakou, la Tchéquie et le Danemark vont s'affronter dans un duel d'outsiders en quarts de finale de l'Euro 2020, avec le désir ardent de rejoindre le dernier carré. Pour les Scandinaves, il s'agirait d'une première depuis 29 ans et leur exceptionnel sacre en 1992. Pour y parvenir, ils pourront compter sur Mikkel Damsgaard, leur dernier joyau du Royaume qui explose aux yeux du monde entier dans ce championnat d'Europe, et qui fêtera sa vingt-et-unième année ce samedi.

Le prodige de Jyllinge

Parken Stadium de Copenhague, le 21 juin dernier. Après deux défaites en autant de matchs joués "à domicile" dans le groupe B, et la perte du miraculé Christian Eriksen, le Danemark joue sa survie face à la Russie et doit impérativement s'imposer pour espérer poursuivre sa route dans cet Euro 2020. Une mission parfaitement intégrée par Mikkel Damsgaard, vingt ans et propulsé titulaire pour remplacer le numéro 10 danois. Plein d'insouciance et de talent, le milieu de la Sampdoria va placer son équipe sur les bons rails à la 38minute en envoyant un missile téléguidé dans les buts de Safonov, complètement impuissant. La suite ne sera qu'une formalité pour Damsgaard et ses coéquipiers qui vont écrabouiller la(1-4) et rejoindre les huitièmes de finale où ils se montreront tout aussi intraitables face au pays de Galles (0-4). Un véritable rouleau compresseur dont le numéro 14 de laest l'élément déclencheur, lui qui ne cesse d'impressionner depuis son plus jeune âge.C'est à une cinquantaine de bornes à l'ouest de Copenhague, dans la petite ville de pêcheurs de Jyllinge où vivent environ 10 000 personnes, que le jeune Mikkel a découvert le football. D'ailleurs, son entraîneur au cours de ses huit années passées au Jyllinge FC n'était autre que son père, Henrik. Un excellent souvenir pour le fiston., se souvient-il.Au-delà du plaisir, Damsgaard développe également une certaine qualité de jeu et finit par être repéré par l'un des grands clubs du pays, le FC Nordsjælland, champion du Danemark en 2012, bien que ce recrutement ne fût initialement pas dans les plans du club.